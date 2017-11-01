ИСД заявляет о риске потери контроля над активами в Алчевске

Украинская корпорация «Индустриальный союз Донбасса» по состоянию на 29 ноября 2017 года заявляет о значительном риске фактической потери эффективного управленческого контроля над производственными активами ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия».

Об этом говорится в официальном заявлении корпорации к государственным органам Украины, гражданам Украины, финансовым и торговым кредиторам группы компаний «ИСД», а также деловым партнерам группы со ссылкой на ее генерального директора Олега Мкртчана, текстом которого располагает Бизнес-портал UAprom.

«Корпорация ИСД, действуя в интересах и от имени своих дочерних компаний ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия», вынуждена, в сложившейся по состоянию на 29 ноября 2017 года, ситуации сделать заявление», - сказано в документе.

Согласно заявлению, ИСД вынужден публично проинформировать государственные органы Украины, граждан Украины, всех финансовых и торговых кредиторов и коммерческих партнеров предприятий группы, трудовые коллективы предприятий и любых заинтересованных лиц о значительном риске фактической потери эффективного управленческого контроля над производственными активами (промышленными площадками и офисными помещениями в городе Алчевск) ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия», которые в совокупности представляют собой значительную часть бизнеса группы ИСД.

«Акционеры и менеджмент группы ИСД прилагают все усилия для сохранения контроля над производственными активами. Однако, в сложившейся ситуации, акционеры и менеджмент не могут достоверно и ответственно спрогнозировать дальнейшее развитие событий и возможность сохранения эффективного управленческого контроля над активами в городе Алчевске, который находится на территории, которая временно не контролируется органами государственной власти Украины», - отмечается в заявлении.

Корпорация подчеркивает, что ей не известны истинные намерения лиц, которые, при содействии представителей незаконных вооруженных формирований, осуществляют грубые попытки вмешательства в деятельность ее предприятий.

Корпорация ИСД напоминает, что в предыдущих публичных обращениях уже неоднократно констатировала, что работа ее промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины с соблюдением всех требований законодательства Украины.

«ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия» зарегистрированы в городе Северодонецке Луганской области (на территории, подконтрольной органам государственной власти Украины). До последнего времени вели хозяйственную деятельность в полном соответствии с законодательством Украины, выплачивали заработные платы многочисленным трудовым коллективам, не взирая на фактическое отсутствие производственной деятельности на протяжении 2017 года и тяжелейшее финансовое положение, и осуществляли оплату всех налогов и обязательных платежей в бюджеты Украины различных уровней», - констатируется в заявлении.

В случае полной потери эффективного управленческого контроля над производственными активами корпорация ИСД, а также менеджмент ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия» не смогут обеспечить дальнейшую деятельность производственных активов, которые находятся в городе Алчевске, в соответствии с законодательством Украины.

«Отдельно еще раз обращаем внимание на то, что имущественные права залогодержателей на значительные части промышленных имущественных комплексов наших предприятий имеют Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкций и развития (EBRD), а также целая группа международных банков и финансовых институтов, которые финансировали развитие различных элементов уникального Алчевского промышленного комплекса», - подчеркивается в документе.

«Принудительная «национализация», «внешнее управление» или любые иные формы незаконного вмешательства в деятельность предприятий будет вопиющим нарушением не только права собственности предприятий группы «ИСД», но и имущественных прав международных кредиторов. Подобное незаконное вмешательство в деятельность предприятий в дальнейшем может привести к многочисленным расследованиям и судебным процессам в разных юрисдикциях против любых лиц, которые своими действиями нарушат права и имущественные интересы собственников, кредиторов и залогодержателей активов наших предприятий, которые находятся в Алчевске», - отмечают в корпорации.

Корпорация «ИСД» выражает готовность осуществлять взаимодействие с кредиторами предприятий группы ИСД и их юридическими советниками с целью защиты прав и интересов как собственников активов, так и кредиторов.