МинАТО: Государство не применяет действенных механизмов для улучшения материального положения переселенцев

Государство не применяет никаких действенных механизмов для улучшения материального положения внутренне перемещенных лиц.

Об этом сегодня, 29 ноября, на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет РБК-Украина.

"Я не вижу от государства никаких действий и мощных государственных механизмов для того, чтобы менять такую ​​ситуацию. Когда я вижу уменьшение количества людей, которые нуждаются в немедленной помощи, может быть, это количество уменьшается не благодаря государственной политике, а благодаря тому, что эти люди покидают Украину, возвращаясь в места предыдущего проживания", - заявил Тука.

Заместитель министра отметил, что согласно социологическим исследованиям, более 80% внутренне перемещенных лиц, которые не могут найти работу на новом месте жительства - это женщины.