Предприятия Луганщины погасили почти 31 млн грн налогового долга

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-октябрь 2017 года в бюджеты всех уровней за счет погашения налогового долга поступило 30,7 млн грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В Государственный бюджет направлено 19,9 млн грн, а 10,8 млн грн – в местные бюджеты.

Работа по недопущению и погашению налогового долга остается одним из приоритетных направлений работы фискальной службы. Ведь своевременно уплаченные налоги – это залог финансирования расходов на здравоохранение, образование и другие важные на сегодня социальные обязательства государства перед гражданами