Украина готовит к испытаниям 3D-радар для армии

Государственный концерн "Укроборонпром" готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, который впоследствии сможет использоваться в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Этот радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 км, обновляя данные каждые 5 секунд, и сопровождать цели с сверхвысокой точностью", - отметил Порошенко. Также президент добавил, что мощные возможности 80К6T позволяют использовать его со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ, и как информационную звено в подразделениях Воздушных Сил.