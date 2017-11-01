Боевики за день 12 раз обстреливали силы АТО

В течение 28 ноября российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций сил АТО, применяя в том числе вооружения, которые должны быть отведены от линии соприкосновения на соответствующие расстояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении эпицентром вооруженных провокаций со стороны врага стала Светлодарская дуга. Обстреливая еще с утра подступы к оборонительным укреплениям украинских защитников из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово, незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово. Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества.

В то же время, в этом районе враг также грубо нарушал Минские договоренности, выпустив 30 мин калибра 120-мм по нашим позициям у Луганского и Лозового, а из вооружения БМП провоцировал защитников Светлодарска. Кроме того, из противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал подступы к Ореховому, а из стрелкового оружия - к Счастью.

На Донецком направлении из гранатометов боевики вели огонь по позициям украинских защитников неподалеку Верхнеторецкого и Водяного, а из легкого пехотного вооружения нарушали перемирие вблизи Авдеевки и Красногоровки.

Всего, начиная с полуночи, российско-оккупационные войска 12 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ. Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины, - говорится в сообщении.