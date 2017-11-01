В Луганской области появится передвижная врачебная амбулатория

Два автомобиля, которые будут обеспечены рентген диагностическим комплексом и современным ультразвуковым диагностическим оборудованием, будут выезжать в районные больницы и отдаленные населенные пункты области.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Валентин Шкорубский, передает пресс-служба ведомства.

Так, на Луганщине за 9 месяцев 2017 года заболеваемость активным туберкулезом составила 35,1 на 100 тысяч населения области. Зарегистрировано снижение на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего по области выявлено 247 больных. Показатель остается ниже, чем средний по Украине (39,1).