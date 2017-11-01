Переселенцы могут способствовать решению конфликта на Донбассе

Внутренне перемещенные лица и общины, в которых они временно проживают, могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в ходе дискуссии "Ключ к мирному повестки дня - в руках внутренне перемещенных лиц Украины".

"Внутренне перемещенные лица не должны быть забыты... Внутренне перемещенные лица и общины, в которых они пребывают, которые предоставили им возможность жить у себя, - они могут помочь в выходе из этого конфликта", - подчеркнул представитель СММ ОБСЕ.

По его словам, переселенцы должны иметь право выбора и вернуться домой и быть частью процесса восстановления своих домов.