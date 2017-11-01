"ДНР" и "ЛНР" готовятся к объединению в "Новороссию"

Так называемые "власти" "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как неизбежный процесс. Об этом заявили в "руководстве" псевдореспублик, - пишут "Известия".

"Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее", — сказал "председатель " "народного совета" "ДНР" Денис Пушилин.

Однако в псевдореспубликах препятствием для этого видят Минские соглашения.

"Дело в Минских договоренностях, две республики — их подписанты. Если создать Новороссию сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях", — пояснил "зампред нарсовета" "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.