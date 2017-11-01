Волкер назвал наиболее вероятный сценарий развития событий на Донбассе

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что боевые действия на Донбассе будут продолжаться еще не менее года.

Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам Волкера, боевые действия на Донбассе будут продолжаться еще не менее года. "Я бы сказал, что вероятность этого 80%. Есть шанс, что это будет не так, но наиболее вероятный сценарий, все будет продолжаться так, как сейчас", - заявил он.