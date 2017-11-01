Снижение скорости до 50 км/ч в городах вступит в силу с 1 января

С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

Соответствующее постановление Кабмина от 10 ноября 2017 года № 883 «О внесении изменений в Правила дорожного движения» опубликовано в Урядовому кур’єрі, сообщает Украинская правда.

«Это постановление вступает в силу с 1 января 2018 года», - говорится в сообщении.

Согласно документу, изменения будут внесены в пункт 12.4 раздела 12 (В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч). В частности, в документе заменят цифры 60 на 50 км/ч.