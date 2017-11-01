Полиция изъяла гранатомет у жителя РФ

Сотрудники Сватовского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ у 57-летнего иностранца, который находился на территории Украины без соответствующих разрешительных документов, изъяли гранатомет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Правоохранители получили информацию о том, что гражданин соседнего государства по месту временного проживания может хранить оружие. В ходе проверки данной информации, полицейские установили, что гражданин РФ проживает в Сватово в доме своей умершей матери и на территории Украины находится нелегально. Во время осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли спрятанный в мешок гранатомет "РПГ-22".

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".