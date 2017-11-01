Миграционная служба в Станице Луганской прекратит работу без объяснения причин

Станично-Луганское районное отделение Управления государственной миграционной службы не будет проводить прием граждан в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

Гражданам предлагают обращаться в соседний Беловодский район.

"С 27.11 по 01.12.2017 года Станично-Луганским РО УГМС прием граждан осуществляться не будет. При необходимости вы можете обратиться в Беловодский районный отдел Управления государственной миграционной службы в Луганской области по адресу: с. Беловодск, ул.Центральная, 126, тел. (06466) 92570", - сказано в сообщении.