Новый руководитель луганских террористов: что ожидать от Пасечника луганчанам

Сегодня, 25 ноября в Луганске после бегства в Россию главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, его место занял «министр госбезопасности» Леонид Пасечник.

«Депутаты народного совета ЛНР» провели внеочередное пленарное заседание, в ходе которого утвердили кандидатуру «министра госбезопасности» Леонида Пасечника на должность и.о. главы «ЛНР».

За назначение Пасечника единогласно проголосовали 38 депутатов.

Смещение Плотницкого с должности произошло в результате силового противостояния с еще одни «министром» — Игорем Корнетом, которого накануне Плотницкий выгнал из отобранного у местной жительницы дома в центре Луганска. Сразу после этого последовал указ о снятии Корнета с должности. Правда итог этого конфликта вышел совсем не таким, как представлял его Плотницкий — Корнет отказался выполнять указ «руководителя республики» и выдвинул ряд обвинений в работе на Украину против ближайшего окружения Плотницкого. При этом не забыв подкрепить обвинения колонной военной техники и несколькими сотнями вооруженных боевиков из Донецкой области и, по некоторым данным, ЧВК Вагнера.

В результате непродолжительного противостояния Плотницкому разрешили выехать в Россию вместе с руководителем его администрации Ириной Тейцман, главой телекомпании террористов Анастасией Шуркаевой и рядом других лиц.

Кто такой Пасечник

В оккупированном Луганске Пасечник и Корнет считаются людьми ФСБ. Изгнанного Плотницкого относили к людям Суркова, который отвечает за создание видимости самостоятельных республик в оккупированных Луганске и Донецке и Минские соглашения.

По данным сайта «Миротворец», Пасечник Леонид Иванович, позывной «Магадан» (15.03.1970), долгое время работал на руководящих должностях в СБУ на Донбассе.

Он родился в милицейской семьи. Отец — Иван Сергеевич — 26 лет проработал в органах ОБХСС СССР. В 1975 семья переехала жить в Магадан, где отец обслуживал золотые прииски.

Леонид Пасечник закончил Донецкое высшее военно-политическое училище.

Работал в СБУ начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела «К» Управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела.

Известен задержанием 15.08.2006 крупной партии контрабанды на КПП «Изварино» (1 940 000 долларов США и 7243000 российских рублей), причем принципиально отказался от взятки. В марте 2007 подполковник СБУ Пасечник получил из рук президента Украины Виктора Ющенко медаль «За военную службу в Украине» — за проявленную принципиальность и профессионализм при проведении операции.

9 октября 2014 назначен «министром госбезопасности ЛНР».

Разыскивается украинскими правоохранителями по ст. 109 ч. 1 УК («действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий», — наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

История конфликта Пасечника и Плотницкого

История конфликта Плотницкого с Пасечником началась еще в 2015 году, во время перераспределения влияния на нефтяную продукцию «республики».

В октябре 2015 года, был арестован «министр топлива и энергетики ЛНР» Дмитрий Лямин. В ответ «глава ЛНР» временно отстранил от должности главу «МГБ ЛНР» Леонида Пасечника, который вместе с еще одним силовым «министром» Игорем Корнетом и организовал арест, и избиение Лямина. За «силовиков» вступились глава «Совмина» Геннадий Цыпкалов и «народного совета» Алексей Карякин, а также некоторые «мэры» городов». Тогда конфликт, после вмешательства удалось уладить — Пасечник и Корнет вернулись на свои должности, а вот Цыпкалов и Карякин, как раз своих должностей лишились.

Противоречия усугубились летом 2016 года, когда произошла попытка взорвать Плотницкого. После этого Игорь Венедиктович, объявил о готовящемся перевороте, бездействии «МГБ» и начал «закручивать гайки в «республике». В результате Цыпкалов был забит до смерти, а Карякину удалось бежать в Россию.

Минские соглашения

Сам Пасечник заявил, что «ЛНР» будет привержена минским договоренностям и пообещал развитие отношений с РФ.

Также, Пасечник поручил и.о. «министра иностранных дел ЛНР» Владиславу Дейнего и дальше представлять интересы «Луганской Народной Республики» на Минских переговорах.

Тем не менее судьба минских договоренностей и, в первую очередь, долгожданного обмена пленными пока совсем не ясна. Уже появилась информация от Родиона Мирошника и том, что Плотницкий остается ответственным за выполнение минских договоренностей. Каким образом он будет это делать даже без видимости реальной власти - неизвестно.

Что ожидать жителям Луганска от Пасечника

Ничего хорошего. Атмосфера абсолютной бесправности и террора будет только усиливаться. Обвинения в сотрудничестве с Украиной могут быть предъявлены каждому. А отсутствие какой-либо финансовой самостоятельности на оккупированных территориях будет усугубляться уменьшением помощи со стороны России.

Уже сейчас на территории оккупированного Луганска распространяют листовки с призывами к объединению с Донецком в очередное образование. .

По мнению заместителя главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, людей таким образом готовят к объединению «республик». Следующим шагом будет распространение таких призывов в СМИ. При этом такое объединение может осуществиться исключительно в интересах России и еще больше усугубит бедственное положение мирных жителей на оккупированных территориях.