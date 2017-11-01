Суд приговорил жительницу Счастья к 8 годам тюрьмы из-за сотрудничества с «ЛНР»

Кременской райсуд приговорил к восьми годам лишения свободы информатора "ЛНР", передает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015-2016 годах жительница города Счастье собирала сведения о количестве, вооружении, перемещениях и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском районе. Затем полученную информацию женщина передавала представителю "разведывательного подразделения" боевиков.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленницу в сентябре 2016 года. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.