Начальник Генерального штаба рассказал о подготовке резервов ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал о подготовке резервов ВСУ.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Тиждень.uа".

"Резерв дает возможность иметь армию в несколько раз большую, чем нынешний состав. Мы эти сборы (резервистов, - ред.) проводим третий год. Первые были на базе одной из танковых бригад. Тогда организация вызвала резонанс в обществе, вопросы были и по благоустройству. Мы учли эти моменты, следующие сборы состоялись в более стабильнjv режиме", - рассказал он.

По словам Муженко, в Украине проводится подготовка оперативного резерва первой (для комплектования боевых частей) и второй (для комплектования резервных частей) очередей. В частности, сейчас создан корпус резерва.

"С учетом определенной специфики уровень их (резервистов, - ред.) подготовки (в ходе учений, - ред.) был ничем не хуже обычных бригад, укомплектованных контрактниками. Постепенно кроме механизированных и артиллерийских бригад привлекаем резервистов к тренировкам с боевыми подразделениями и в Воздушных силах", - сообщил он.