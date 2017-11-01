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Следствие не установило, что Агеев, задержанный в Украине, является контрактником ВС РФ

Сегодня, 17:31 citynews.net.ua | Напечатать

Досудебному следствию не удалось установить, что задержанный в Украине Виктор Агеев является действующим контрактником Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает «Медийная инициатива по правам человека» на своей странице в Facebook.

Сегодня, 24 ноября, должно было состояться судебное заседание по делу Виктора Агеева, Богдана Венгера и Даниила Гладкова. Но оно так и не началось, потому в суд не явился представитель защиты Гладкова. В связи с этим все стороны судебного процесса выступили против проведения заседания, в том числе и обвинение.

В итоге, обвинительный акт не объявлялся, однако, по информации правозащитников, в документе речь идет исключительно об Агееве и он указан далеко как не «контрактник Вооруженных сил РФ». Ранее адвокат Агеева уточнял, что он является контрактником незаконного вооруженного формирования «ЛНР», а не Российской Федерации.

«Да, он уволился из армии РФ после того, как отслужил "срочку ". Сидел в своем селе в Алтайском крае, занимался рекламой, ему платили 10 тыс. рублей. А в "ЛНР" пообещали 40 тыс», – сказал он.

В отличие от других подсудимых, Агеев прятал лицо с помощью капюшона, говорил, что холодно. По его словам, за все время содержания под стражей его лишь раз посетил российский консул две недели назад.

Как отмечается, ранее российское консульство отказалось оплачивать услуги частного адвоката для Агеева. Поэтому интересы Агеева, Венгера и Гладкова защищают государственные правозащитники.

Кроме этого, задержанный Агеев заявил, что надеется на обмен. Следующее заседание назначено на 11:00 13 декабря.


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