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Количество пленных украинцев в ОРДЛО увеличилось

Сегодня, 16:10 citynews.net.ua | Напечатать

Количество пленных украинцев на оккупированных территориях Донбасса возросло до 162, сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе переговорной группы в Минске Ирина Геращенко.

«У нас увеличивается количество заложников, в первую очередь за счет проукраинских граждан, которые остаются на оккупированных территориях: их хватают под надуманными предлогами. Согласно последней информации, полученной мной от центра освобождения заложников СБУ, на сегодняшний день у нас 162 заложника находятся на оккупированных территориях – это гражданские, военные, мужчины, женщины, среди них журналист и трое волонтеров. Это люди, родственники которых обратились в СБУ, чтобы их близких разыскивали», - сказала Геращенко на брифинге в Киеве, передает 112 Украина.

По ее словам, украинской стороне удалось установить местонахождение 94 человек, хотя боевики подтверждают наличие меньшего количества пленных.

«Сейчас запущена очень серьезная работа, задействованы те службы, которые должны здесь способствовать  освобождению. До конца года должны быть положительные новости, надеемся», - сказала первый вице-спикер.

Ранее в СБУ сообщали о 158-ми заложниках боевиков, местонахождение 87-ми из них было установлено.


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