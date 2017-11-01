Пропагандисты сняли сюжет о том, как силы «ДНР» и «ЛНР» организовали «порядок» в оккупированном Луганске

Оккупанты продолжают делить власть в оккупированном Луганске. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Новороссия ТВ».

По информации источника, вечером Луганск покинула военная техника, которая зашла туда 21 ноября со стороны РФ и ДНР. Кроме того, сообщается, что разблокирована работа «Генпрокуратуры ЛНР» и возобновили вещание телевидение и радио.

При этом, на одном из фрагментов видео зафиксировано собрание с участием опального министра МВД ЛНР Игоря Корнета, который заявил о том, что в городе разоблачили крупную агентурную сеть украинской ДРГ.

При этом, из росСМИ известно, что ОРЛО покинул главарь боевиков Игорь Плотницкий. Он уехал в Москву с якобы рабочим визитом.