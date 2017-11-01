Порошенко обсудил с Меркель Луганск, миротворцев ООН и обострение на фронте

Порошенко обсудил с Меркель Луганск, миротворцев ООН и обострение на фронтеСегодня, 15:03
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Брюсселе на Пятом саммите стран Восточного партнерства.
Официально пресс-служба главы украинского государства сообщает, что Порошенко обсуждал с Меркель освобождение украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и аннексированном Крыму.
Также были затронута тема нарушения режима тишины и ситуация в Луганске.
Сообщается, что Меркель и Порошенко стороны скоординировали дальнейшие шаги для продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.
Кроме этого президент Украины настывает на продолжении действия секторальных и экономических санкций в отношении России.
Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандской формате.