Порошенко обсудил с Меркель Луганск, миротворцев ООН и обострение на фронте

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Брюсселе на Пятом саммите стран Восточного партнерства.

Официально пресс-служба главы украинского государства сообщает, что Порошенко обсуждал с Меркель освобождение украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и аннексированном Крыму.

Также были затронута тема нарушения режима тишины и ситуация в Луганске.

Сообщается, что Меркель и Порошенко стороны скоординировали дальнейшие шаги для продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

Кроме этого президент Украины настывает на продолжении действия секторальных и экономических санкций в отношении России.

Стороны также обсудили ориентировочный график контактов в нормандской формате.