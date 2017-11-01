ВСУ готовы улучшить свои позиции на Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы не только дать отпор любой провокации со стороны российских оккупационных войск, но и улучшить свои позиции на Донбассе.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Секретарь СНБО сообщил, что из-за противостояния между криминальными группировками, которые входят в состав оккупационной администрации, российские военные вынуждены перебрасывать дополнительные силы на оккупированную часть Донбасса, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

"В результате этих событий были спровоцированы боевые столкновения, в частности в районе Крымского. Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, и готовы не только дать отпор провокациям российских войск, но и улучшить наши позиции", - отметил Турчинов