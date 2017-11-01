За неделю в зоне АТО нарушили режим прекращения огня 9 тысяч раз

На прошлой неделе девять тысяч раз был нарушен режим прекращения огня.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, передает РБК-Украина.

"Уровень насилия растет. На прошлой неделе на 60％ возросло количество случаев нарушения режима прекращения огня", - сообщил он.

По его словам, режим прекращения огня был нарушен 9 тысяч раз.