За неделю в зоне АТО нарушили режим прекращения огня 9 тысяч раз

За неделю в зоне АТО нарушили режим прекращения огня 9 тысяч разСегодня, 14:18
На прошлой неделе девять тысяч раз был нарушен режим прекращения огня.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, передает РБК-Украина.
"Уровень насилия растет. На прошлой неделе на 60％ возросло количество случаев нарушения режима прекращения огня", - сообщил он.
По его словам, режим прекращения огня был нарушен 9 тысяч раз.