Украина не признает дипломы ЛНР/ДНР

Украина не будет признавать "дипломы" так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" о высшем образовании.

Об этом в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Украина не будет признавать бумажки, предоставляемые непонятными учреждениями в квази-образованиях.

Вполне допускаю, что этот вопрос будет подниматься и в дальнейшем и дискуссия будет продолжаться, но позиция власти неизменна: нет. Мы создали дополнительные условия для того, чтобы дети с неподконтрольных территорий имели возможность получать качественное высшее образование в учебных заведениях Украины!", - написал он.

Так, по словам Туки, он несколько раз встречался с представителями международных гуманитарных организаций, где обсуждался вопрос относительно возможности признания Украиной "дипломов" ДНР/ЛНР о высшем образовании. "На первой встрече наши партнеры предложили рассмотреть возможность признания этих "удостоверений" и получили четкий ответ "нет". На второй встрече был поднят вопрос относительно возможного признания после того, как студент подтвердит свои знания на дополнительном экзамене. Ответ был "нет", - написал он.