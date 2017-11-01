Боевики 7 раз обстреливали силы АТО

Боевики обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Светлодарской дуге из гранатометов.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в том числе и из оружия, запрещенной минскими договоренностями.

На Луганском направлении в течение дня враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении больше всего обстрелов было на Приазовье, где боевики обстреливали из минометов позиции сил АТО вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Водяного.

"В общем, с полуночи, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие. В более чем в половине случаев украинские защитники давали оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.