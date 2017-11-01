60% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс

60% переселенцев не собираются возвращаться обратно даже в случае возврата неподконтрольной части Донбасса в состав Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава «Всеукраинской ассоциации переселенцев» Руслан Калинин, пишут Донецкие новости.

Он напомнил, что по данным Норвежского совета по беженцам (NRC), Украина входит в первую четверку стран с наибольшим количеством переселенцев. Сейчас в стране официально зарегистрированы 1 млн 498 тыс. переселенцев, что примерно составляет 2% от общего числа населения. Реально же проживает порядка 1 млн переселенцев.

При этом остается большая проблема интеграции переселенцев в принимающие громады, потому что больше половины внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) уже ассимилировались и не собираются возвращаться обратно даже в случае возврата Донбасса. «Порядка 60% переселенцев не собираются возвращаться обратно, даже если оккупированные территории освободят. Допустим, даже если это 50%, это уже более 700 тысяч украинских граждан, которые нужно эффективно интегрировать в украинские громады. Благодаря этому, люди с востока страны будут активно коммуницировать с жителями центральной и западной Украины», – подчеркнул он.