В ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе

Боевики ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс боевиков "Донецкое агентство новостей", ссылаясь на сообщение пресс-службы лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

В ОРДО утверждают, что согласование списков пленных на обмен уже идет.

Неделей ранее Захарченко уже поручил "омбудсмену ДНР" подготовиться к обмену пленными с украинской стороной.

С аналогичным поручением также выступил лидер боевиков ОРЛО Игорь Плотницкий.