В ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе

В ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на ДонбассеСегодня, 18:11
Боевики ОРДО заявили о готовности провести обмен пленными на Донбассе.
Об этом сообщает ресурс боевиков "Донецкое агентство новостей", ссылаясь на сообщение пресс-службы лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко.
В ОРДО утверждают, что согласование списков пленных на обмен уже идет.
Неделей ранее Захарченко уже поручил "омбудсмену ДНР" подготовиться к обмену пленными с украинской стороной.
С аналогичным поручением также выступил лидер боевиков ОРЛО Игорь Плотницкий.