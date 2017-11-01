На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военныхСегодня, 16:53
В районе населенного пункта Тарамчук результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили боевое травмирования трое военнослужащих. Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
По его словам, военнослужащие находились в инженерной машине разграждения.
«Всех защитников Украины доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая врачебная помощь», - сказал спикер.