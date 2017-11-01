Геращенко: Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы

Российская Федерация стремится полностью "закрыть" оккупированные территории Украины и Грузии.

Такое мнение в своем Facebook выразила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко после встречи с министром Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

По ее мнению, РФ отрабатывает похожие сценарии захвата чужих территорий и оккупации в Грузии и Украине. В то же время она назвала возможность нового замороженного конфликта на украинской территории наиболее опасным сценарием Кремля.

"Москва стремится создать полностью закрытые оккупированные регионы, обрезать какие-либо человеческие контакты между украинцами, поскольку это будет способствовать ее планам отрезать части Украины. Поэтому важно иметь гуманитарные, образовательные проекты для молодежи с оккупированных территорий, бороться за людей там, они - украинцы в оккупации", - добавила Геращенко.