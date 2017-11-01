Главарь так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий выехал из оккупированного Луганска на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Автомобильный кортеж, в котором находятся глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, здание "правительства" ЛНР остается в оцеплении вооруженными людьми. Согласно сообщению, здание окружено, предположительно, сотрудниками "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности ДНР".