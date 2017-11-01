«ЛНР» жалуется на «ДНР»: Бандиты из «Донецкой народной республики» вероломно без объявления войны напали на нашу родину

«ЛНР» жалуется на «ДНР»: Бандиты из «Донецкой народной республики» вероломно без объявления войны напали на нашу родинуСегодня, 09:45
На сайте «народной милиции ЛНР» появилась декларация объявления войны «ДНР» и информация о диверсионных группах противника в Луганске.
«Бандиты из «Донецкой народной республики» вероломно без объявления войны напали на нашу родину, чтобы сеять хаос, раздор и подрывать многовековые устои Луганщины, нашу культурную идентичность и драгоценные телесные жидкости. «Народной милицией» ЛНР была пресечена деятельность диверсионных групп противника, пытавшихся отравить фтором систему водоснабжения в городе Луганске», - говорится в сообщении.
Также на сайте сообщается, что всем гражданам призывного возраста надлежит явиться в военкоматы по месту прописки и что нужно дать отпор коварному врагу.