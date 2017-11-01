За сутки в зоне АТО зафиксировано 12 вражеских обстрелов

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований по всей линии соприкосновения совершили 12 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие 9 раз подавляли огневую активность боевиков, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих ранены, еще один получил боевую травму.

На луганском направлении враг из 120-мм минометов вел огонь по оборонным укреплениям украинских военных у Троицкого. В вечернее время обстреляы опорные пункты сил АТО у Катериновки, Новоалександровки и Лобачево. С применением вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов пророссийские боевики нарушали перемирие в пригороде Попасной. Стрелковое оружие применили у Луганского.

На донецком направлении, противник вел минометный огонь в районе Павлополя. На подступах к Авдеевке и Каменке незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления из гранатометов и легкого пехотного вооружения.