Боевики «ЛНР» дали нескольким украинским пленным позвонить семьям

Боевики «ЛНР» разрешили позвонить домой нескольким украинским пленным, сообщает российское издание «Новая газета».

«После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону. Они услышали голоса родных впервые за многие месяцы», - пишет издание.

Боевики дали поговорить с семьями Сергею Гладкому, Анатолию Кучере, Владиславу Лактионову, Олегу Якунину, Александру Ищуку, Артему Крину и Валентину Богдану.