Плотницкий с женой заблокирован в подвале «администрации» Луганска

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сейчас заблокирован в подвальных помещениях администрации в Луганске. Об этом со ссылкой на источник в "силовых структурах республики" сообщают сепаратистские СМИ.

По данным информатора, вместе с ними в подвале удерживают его охрану, жену и обвиняемую в государственной измене "руководительницу администрации" Ирину Тайцман.

В то же время источник рассказал, что вскоре готовится быстрое "разблокировпние" Плотницкого и задержания его ближайшего окружения, причастного к попытке переворота.