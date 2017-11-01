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СМИ: Всех сотрудников «прокуратуры» ЛНР арестовали

Вчера, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

«Министерство внутренних дел» «Луганской народной республики» арестовало всех сотрудников прокуратуры «ЛНР». Об этом пишет Новая газета.

Аресту подверглись более 20 человек, включая «генерального прокурора» «ЛНР» Виталия Подоброго и военного прокурора «ЛНР» Сергея Рахно и их заместителей. Людей увели в здание «народного совета». В настоящее время это здание заблокировано и используется «МВД ЛНР» в своих целях.

По данным издания, «МВД ЛНР» и спецназ «ДНР» «Витязь» штурмовали генеральную прокуратуру «ЛНР» совместно.

Сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главе «ЛНР» Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.

Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его  требованию руководителя администрации «ЛНР» Ирину Тейцман, начальника «службы правительственной безопасности» «МВД» Евгения Селиверстова и главу «ГТРК» Анастасию Шуркаеву. Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Накануне Корнет объявил об арестах Тейцман, Селиверстова и Шуркаевой. Он утверждал, что аресты проведены по решению Плотницкого. «Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов», — сообщал он.

В свою очередь Плотницкий обвинил Корнета в попытке дестабилизировать «ЛНР». В его заявлении говорится, что Корнет был отправлен в отставку законным образом, а его попытки оспорить это решение «перешли все границы допустимого».


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