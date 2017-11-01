Боевики ЛДНР удерживают в плену 10 женщин

На сегодня незаконные вооруженные формирования на Донбассе удерживают 158 человек, из них 10 женщин, сообщила Уполномоченная президента по урегулированию конфликта на Донбассе, первый зампредседателя Парламента Ирина Геращенко.

Об этом передает «Укринформ».

«Среди 158 заложников, которые находятся на оккупированных территориях ОРДО и ОРДЛО и которых удерживают боевики, есть 10 женщин», - сказала Геращенко в кулуарах первого Украинского женского конгресса.

По ее словам, позиция украинской власти - что «женщины в первую очередь должны быть освобождены из незаконного содержания в этих тюрьмах».