В Луганской области перевернулся пассажирский автобус (фото)

В Луганской области на автодороге "Северодонецк - Новоайдар" перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились 11 пассажиров. Авария произошла в среду, 22 ноября, в 3:40 утра, сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

Полицией установлено, что 55-летний водитель, житель Харькова, управляя микроавтобусом, не учел дорожной обстановки и не справился с управлением.

В результате микроавтобус выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

"В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров. 60-летнюю женщину, 48-ми и 56-летнего мужчин госпитализированы в больницы г. Северодонецк, две женщины 58-ми и 53-х годов от госпитализации отказались", - сообщили в полиции. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП и проверяют состояние автобуса и разрешительную документацию на пассажирские перевозки.