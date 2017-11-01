Жителей ОРДЛО пугают слиянием ЛНР и ДНР

Жителям оккупированной территории Луганской области рассылают сообщения о "слиянии" так называемых "Донецкой/Луганской народных республик".

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Прямой".

"Кстати, сегодня и в последние дни активно рассылаются СМС-сообщения в Луганской области, где людей призывают радостно приветствовать террориста Захарченко, банду "Сомали" и приветствовать объединение этих двух преступных организаций во главе с Захарченко", - сообщил Шкиряк.

Так, по словам Шкиряка, главарь ДНР Александр Захарченко "давно вынашивал планы объединить две террористические организации в одну и стать во главе".