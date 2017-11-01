В Луганске начались аресты людей главаря ЛНР

В оккупированном Луганске арестовывают людей, приближенных к главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому, он заблокирован в «белом доме».

Об этом сообщает сообщество «Другой Луганск».

«Что сейчас происходит. Судя по всему «корнетовцы» продолжают постепенно устанавливать свои порядки, арестовывая людей Плотницкого и беря под контроль правительственные здания. «Глава», вероятнее всего, до сих пор находится заблокированный в «Белом доме», - сказано в сообщении