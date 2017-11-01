Посол ЕС: Жители ОРДЛО должны получать пенсии и соцвыплаты

Посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли считает, что Украина не должна прекращать выплату пенсий и социальных выплат жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

"Все жители Донбасса - без исключения - должны восприниматься как граждане Украины. Они должны получать пенсию, социальную помощь. Должны быть крепкие экономические связи с обеих сторон контактной линии. Если вы хотите в конечном итоге перейти к реинтеграции Донбасса, к примирению - вы должны сохранять эти связи", - сказал Мингарелли.

Отвечая на вопрос, что именно такие рекомендации противоречат украинскому законодательству, которое запрещает экономические связи с компаниями на оккупированной территории, посол ЕС сказал: "Да, я это знаю. Но мы считаем, что принятие этого законодательства не было хорошим решением. Мы, конечно, понимаем, что многие люди поддерживали его принятие, что был нужен какой-то ответ на так называемую "национализацию", а по сути - экспроприацию компаний(в ОРДЛО, - ред.).Мы понимаем, что реакция была необходима".

Он считает, что неправильно просто обрезать все связи с ОРДЛО.

"И чем дольше длится блокада, тем сложнее будет отстроить, восстановить экономику Донбасса после того, как начнется его реинтеграция", - подчеркнул Мингарелли