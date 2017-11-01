СБУ разоблачила трех интернет-сепаратистов

Служба безопасности Украины задержала трех жителей Киева, Тернополя и Черкасс по подозрению в администрировании антиукраинских групп в соцсетях, которые размещали материалы по указанию кураторов из российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителей Киева, Тернополя и Черкасс, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российской соцсети ВКонтакте.

Установлено, что модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций ДНР/ЛНР.