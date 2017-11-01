Порошенко созвал внеочередное заседание военного кабинета СНБО из-за ситуации в Луганске

Президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области.Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Facebook.

Сообщается, что Порошенко заслушал доклад о последних событиях в Луганской области от присутствующих руководителей силовых ведомств, в частности относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - подчеркнул Порошенко. Глава государства также поручил украинскому представителю в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования наших западных союзников.