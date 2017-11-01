В Госдуме допускают слияние ДНР и ЛНР

В Госдуме Российской Федерации допускают слияние самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает российская газета "Взгляд".

"Конечно слияние ЛНР и ДНР возможно. То что ЛНР и ДНР существуют отдельно, многих очень удивляет. Думаю, причиной этого разделения является все-таки является достаточно ясная и понятная региональная подоплека. Народ в Луганске в среднем - менее амбициозный, более прямой, честный и бесхитростный, и при этом более близкий к России. Тем более, что сам Луганск расположен на землях бывшего Всевеликого войска Донского. Люди в Луганске всегда охотнее откликались на предложения, связанные с Россией. Голосовали за того же Януковича больше, чем его земляки из Донецкой области", - напомнил зампред комитета.