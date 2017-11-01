СМИ: Плотницкий сбежал в Россию

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Об этом сообщил российский наемник, воюющий на Донбассе, Александр Жучковский в своем Telegram-канале, передает 0642ua.

"По последней информации Плотницкий, утратив контроль над ситуацией, уехал в РФ. Возможно, уже не вернется. Есть большие сомнения, что в Москве остались люди, которые смогут его вытянуть", - говорится в сообщении.

Перед этим Жучковский писал, что Плотницкого "решено убирать", но "фигурант сильно упирается". При этом он отметил, что "дожимать планируется вплоть до (при необходимости) крайних мер".