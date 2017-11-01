В Луганск входит колонна танков и военных КАМАЗов (видео 18+)

Сегодня, 21 ноября, в центр оккупированного пророссийскими боевиками Луганска въезжает колонна танков.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика. Напомним, сегодня центр Луганска заблокировали неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков. Сепаратистские СМИ сообщали, что центр Луганска оцепили вооруженные люди. Они, в свою очередь, заявляют, что блокируют улицы по приказу так называемого "министерства внутренних дел ЛНР".

Кроме того, ряд "чиновников" ЛНР обвинили в инсценировке государственного переворота "главу администрации" Игоря Плотницкого. По словам "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, "должностными лицами" в течение длительного времени до "главы ЛНР" целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности "сотрудников МВД" к противоправной деятельности. Из-за сложившейся ситуации Плотницкий пообещал в ближайшее время решить вопрос с "министром внутренних дел ЛНР" Корнетом.