Осложнение обстановки на фронте фиксируют на Луганском направлении

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается тревожной и нестабильной, ситуация на Луганском направлении осложнена.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов российско-террористические войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и вели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения. Сегодняшний день отметился осложнением обстановки на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня боевики выпустили три снаряда калибра 152-мм по оборонительных укреплениях возле Луганского - на Светлодарской дуге, а из 82-мм минометов обстреляли силы АТО вблизи Новолуганского и Лозового. Кроме того, на Луганском направлении боевики применяли пехотное вооружение.

"На Донецком направлении в течение дня зафиксирован единственный вражеский обстрел - из 120-мм миномета и гранатометов враг вел огонь на подступах к Павлополю на Приазовье. В общем, с полуночи, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили перемирие", - сообщают в штабе.