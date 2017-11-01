Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе участников Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины в Facebook.

"Участники Революции достоинства делали то же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами", - заявил Порошенко.

По его словам, тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий.

"Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость. Это - уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции достоинства", - резюмировал президент.