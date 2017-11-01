Луганск остался без ТВ и радио Вчера, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать В оккупированном Луганске отключили теле- и радиовещание. Об этом сообщают пользователи соцсетей Другие новости по теме: В оккупированном Луганске больницу №7 отдадут под казарму боевиков. Персона ...В Антраците идет бой между "казаками" и "ЛНРовцами". Много убитыхПродолжаются бои в районе Большой Вергунки и Станицы ЛуганскойВ Луганск вошли российские танки, террористы стреляют из минометовВ Луганске на восточных кварталах отключили свет и воду