В зоне АТО задержали двух «общественниц ЛНР»Вчера, 15:14
В Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Национальной гвардии Украины выявили двух членов «общественной организации ЛНР» «Мир Луганщины».
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
«Около 10:00 утра, во время проверки документов у граждан, которые направлялись через блокпост, нацгвардейцы обнаружили двух женщин, которые по базе «Блокпост» имеют отношение к общественной организации незаконного вооруженного формирования «ЛНР» "Мир Луганщины"», - говорится в сообщении.
Задержанные переданы сотрудникам полиции.