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В зоне АТО задержали двух «общественниц ЛНР»

Вчера, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Национальной гвардии Украины выявили двух членов «общественной организации ЛНР» «Мир Луганщины».

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

«Около 10:00 утра, во время проверки документов у граждан, которые направлялись через блокпост, нацгвардейцы обнаружили двух женщин, которые по базе «Блокпост» имеют отношение к общественной организации незаконного вооруженного формирования «ЛНР» "Мир Луганщины"», - говорится в сообщении.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.


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