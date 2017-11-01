Плотницкий заявил: Корнет врет о диверсантах в Луганске

Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что учувствуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР.

Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. Об этом сообщается в заявлении главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

«События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого.

В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. Министра внутренних дел ЛНР.

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал.

Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики», - говорится в тексте заявления.