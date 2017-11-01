Луганская «Заря» сыграет с «Эстерсундом»

23 ноября в 20:00 состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором Луганская «Заря» на выезде сыграет с «Эстерсундом».

Также, стала известна бригада арбитров, которые будут задействованы в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Эстерсундом» и «Зарёй». Вся бригада арбитров из Нидерландов, пишет официальный сайт луганчан.

Арбитр встречи – Кевин Блом (Нидерланды).

Ассистенты арбитра – Ван де Вен Хубертус (Нидерланды), Джон Чальз Шаап (Нидерланды),

Дополнительные ассистенты арбитра - Семён Мюльдер (Нидерланды), Аллард Линдхаут (Нидерланды).

4-й арбитр – Хессель Стеегстра (Нидерланды).

Судейский наблюдатель – Стефано Подеши (Сан Марино).

Делегат УЕФА – Роксана Берчеану (Румыния).