Луганская «Заря» сыграет с «Эстерсундом»Сегодня, 13:58
23 ноября в 20:00 состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором Луганская «Заря» на выезде сыграет с «Эстерсундом».
Также, стала известна бригада арбитров, которые будут задействованы в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Эстерсундом» и «Зарёй». Вся бригада арбитров из Нидерландов, пишет официальный сайт луганчан.
Арбитр встречи – Кевин Блом (Нидерланды).
Ассистенты арбитра – Ван де Вен Хубертус (Нидерланды), Джон Чальз Шаап (Нидерланды),
Дополнительные ассистенты арбитра - Семён Мюльдер (Нидерланды), Аллард Линдхаут (Нидерланды).
4-й арбитр – Хессель Стеегстра (Нидерланды).
Судейский наблюдатель – Стефано Подеши (Сан Марино).
Делегат УЕФА – Роксана Берчеану (Румыния).