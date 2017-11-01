В самопровозглашенной "Луганской народной республике" распространяются слухи о якобы прибытии на Донбасс наемников из США, которые будут принимать участие в боях на стороне сил АТО.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Командование 2-го АК ЛНР предупреждает подчиненные подразделения, которые находятся на первой линии, о скором прибытии в зону боевых действий на их участки ответственности "подразделений и тактических групп, укомплектованных международными наемниками, в том числе бывшими военнослужащими американской армии", - сообщил Тымчук.

Также в ЛНР утверждают, что в ряде учебных центров Вооруженных сил Украины якобы формируются группы наемников, которых планируют использовать в зоне АТО.